Mulher fica ferida após moto ser atingida por carreta

Uma mulher ficou gravemente ferida após a motoneta que conduzia ser atingida por um caminhão bitrem na manhã desta quarta-feira, 20, na rua Francisco Vilela, bairro Umuarama, em Araçatuba. O acidente provocou a interdição temporária da via.

Segundo apurado, o bitrem trafegava pela rua Miguel Sanches Filho e tentava acessar a rua Francisco Vilela, em direção à avenida Baguaçu. No momento da manobra, a motociclista, que conduzia uma Honda Biz, tentou passar pelo canto da rua e acabou colidindo com o caminhão.

O motorista do veículo parou imediatamente após perceber a colisão, evitando consequências ainda mais graves. A mulher teve uma das pernas prensada sob a motoneta, que ficou parcialmente presa ao caminhão.