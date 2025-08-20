Mulher fica ferida após moto ser atingida por carreta

Uma mulher ficou gravemente ferida após a motoneta que conduzia ser atingida por um caminhão bitrem na manhã desta quarta-feira, 20, na rua Francisco Vilela, bairro Umuarama, em Araçatuba. O acidente provocou a interdição temporária da via.
Segundo apurado, o bitrem trafegava pela rua Miguel Sanches Filho e tentava acessar a rua Francisco Vilela, em direção à avenida Baguaçu. No momento da manobra, a motociclista, que conduzia uma Honda Biz, tentou passar pelo canto da rua e acabou colidindo com o caminhão.
O motorista do veículo parou imediatamente após perceber a colisão, evitando consequências ainda mais graves. A mulher teve uma das pernas prensada sob a motoneta, que ficou parcialmente presa ao caminhão.
Equipes de socorro foram acionadas e a vítima foi encaminhada ao pronto-socorro da Santa Casa, com ferimentos graves nas pernas.
O trânsito precisou ser interrompido, já que o caminhão ficou atravessado na via. A ocorrência foi acompanhada por equipes da Polícia Militar e da Secretaria de Mobilidade Urbana.
