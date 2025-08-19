Réu condenado a 12 anos por homicídio deixa fórum algemado

O réu Gilmar Pedro Rodrigues foi condenado a 12 anos de prisão em regime fechado pelo homicídio de Vagno Dias da Silva, ocorrido em março de 2020, em Brejo Alegre. A decisão foi tomada pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Birigui, que acolheu os argumentos do Ministério Público, representado pelo promotor Rodrigo Mazzilli Marcondes. A sessão teve início por volta das 9h desta terça-feira (19) e durou cerca de oito horas.

Gilmar, que respondia ao processo em liberdade, deixou o fórum algemado e escoltado pela Polícia Militar, sendo conduzido à Delegacia de Polícia e, em seguida, ao sistema prisional, onde começará a cumprir pena diretamente, sem passar pela custódia.

Acusação e defesa

O Ministério Público havia pedido a condenação por homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, mas retirou a qualificadora de motivo fútil durante a sessão.