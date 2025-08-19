Araçatuba pode enfrentar calor de até 38°C nesta semana

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para dois fenômenos meteorológicos que atingirão o território paulista nesta semana. Entre terça-feira, 19, e quarta-feira, 20, a formação de um ciclone extratropical no Sul do país deve intensificar os ventos em diversas regiões do Estado, com rajadas fortes a muito fortes. Esse cenário pode causar quedas de árvores e galhos, destelhamentos, danos à rede elétrica e dispersão de focos de incêndio. Já no litoral, há previsão de mar agitado, com riscos para embarcações e estruturas próximas à orla.

Em Araçatuba, os termômetros devem registrar forte elevação a partir de quarta-feira, 20, com máximas que podem alcançar os 38°C no sábado, 23, segundo a previsão meteorológica. A baixa umidade, que deve ficar abaixo dos 15%, aumenta os riscos de problemas respiratórios e incêndios em áreas de vegetação, exigindo atenção redobrada da população.

Logo após a passagem do ciclone, uma massa de ar seco vai favorecer o chamado “veranico”, fenômeno caracterizado por calor intenso e ausência de chuvas. O calor deve durar de três a cinco dias em várias cidades paulistas, com máximas próximas às registradas no verão.