Zé Felipe surpreende fãs em show de Ana Castela na região

O show de Ana Castela neste domingo (17), em Buritama, ganhou ainda mais repercussão com uma aparição surpresa. Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, subiu ao palco durante a apresentação da sertaneja e transformou o espetáculo em um dos momentos mais comentados do fim de semana.

O ápice veio com “Pense em Mim”, clássico do pai de Zé. No meio da canção, Ana olhou para o público e chamou: “Pensa em mim, Zé Felipe!”. Minutos depois, ele surgiu no palco, arrancando gritos de “beija, beija, beija”. Já havia boatos nos bastidores de que o cantor acompanhava a artista, o que elevou ainda mais a expectativa da plateia.

A interação continuou em “Evidências”, de Chitãozinho & Xororó, quando os dois chegaram a segurar as mãos, sob aplausos e emoção. Apesar do clima, ambos negam romance e tratam a situação como brincadeira.