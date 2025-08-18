Zé Felipe surpreende fãs em show de Ana Castela na região

O show de Ana Castela neste domingo (17), em Buritama, ganhou ainda mais repercussão com uma aparição surpresa. Zé Felipe, filho do cantor Leonardo, subiu ao palco durante a apresentação da sertaneja e transformou o espetáculo em um dos momentos mais comentados do fim de semana.
O ápice veio com “Pense em Mim”, clássico do pai de Zé. No meio da canção, Ana olhou para o público e chamou: “Pensa em mim, Zé Felipe!”. Minutos depois, ele surgiu no palco, arrancando gritos de “beija, beija, beija”. Já havia boatos nos bastidores de que o cantor acompanhava a artista, o que elevou ainda mais a expectativa da plateia.
A interação continuou em “Evidências”, de Chitãozinho & Xororó, quando os dois chegaram a segurar as mãos, sob aplausos e emoção. Apesar do clima, ambos negam romance e tratam a situação como brincadeira.
Os rumores ganharam força após os dois terem sido vistos juntos em Orlando, nos Estados Unidos, mas a assessoria de Zé afirmou que a viagem tinha caráter profissional. Solteiros desde o fim de seus relacionamentos – ele com Virginia Fonseca, em maio, e ela com Gustavo Mioto, em dezembro – os artistas têm feito piada com a repercussão. Ana chegou a postar vídeo dizendo que o “verdadeiro affair” de Zé seria o amigo Odorico Reis, ao que o cantor respondeu em tom de humor: “Tá arrepiando”.
A participação inesperada levou os fãs ao delírio e transformou o show em um dos momentos mais marcantes da música sertaneja neste fim de semana.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.