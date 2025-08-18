Subsídio ao transporte em Araçatuba pode chegar a R$ 746 mil

O prefeito de Araçatuba, Lucas Zanatta (PL), apresentou aos vereadores, nesta segunda-feira (18), uma proposta da concessionária Transportes Urbanos Araçatuba (TUA) para garantir a continuidade do transporte coletivo em 2026. Os valores sugeridos variam de R$ 540 mil a R$ 746 mil por mês.

Atualmente, a empresa recebe R$ 450 mil mensais, valor aprovado em abril deste ano e válido até dezembro de 2025. A nova proposta prevê três cenários:

R$ 540 mil/mês: manutenção do serviço atual;

manutenção do serviço atual; R$ 637,2 mil/mês: manutenção com aquisição de cinco ônibus novos;

manutenção com aquisição de cinco ônibus novos; R$ 746 mil/mês: manutenção com aquisição de dez veículos zero quilômetro.

Segundo a concessionária, os novos ônibus seriam equipados com ar-condicionado e elevador para cadeirantes.

Contraproposta da Prefeitura