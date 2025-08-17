17 de agosto de 2025
LUTO

Morre o professor “Tuco”, aos 93 anos, em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Professor e ex-diretor de escolas, ele é pai de empresário morto em acidente aéreo em 2017
Professor e ex-diretor de escolas, ele é pai de empresário morto em acidente aéreo em 2017

Faleceu neste sábado (16), em Araçatuba, aos 93 anos, o professor e educador Antonio Ramos, conhecido carinhosamente como “Tuco”. O velório acontece na Cardassi da Avenida Saudade, e o sepultamento será neste domingo (17), às 11h, no Cemitério Jardim da Luz.

Natural de Braúna, Ramos iniciou a carreira lecionando em escolas rurais, passando por municípios como São Paulo, Pereira Barreto e Lourdes, até fixar residência em Araçatuba, nos anos 1960. Na cidade, foi diretor da Escola Estadual Nilce Souto Maia e da Escola Estadual Jorge Corrêa, deixando importante legado na formação de gerações.

Em 2017, aos 87 anos, teve sua trajetória registrada na biografia Tuco, uma vida na educação. Pai de Luis Fernando Ramos, empresário da Lomy que faleceu em um acidente aéreo em 28 de maio de 2017.

Antonio Ramos será lembrado pelo compromisso com a educação e pelo impacto na história de Araçatuba.

