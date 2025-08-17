Araçatuba registra 219 mortes por doenças cardíacas em 2025

As doenças do coração estão entre as mais comuns e seguem como uma das principais causas de adoecimento e morte no Brasil, configurando-se como um grave problema de saúde pública em escala mundial. No dia 14 de agosto, foi celebrado o Dia do Cardiologista, data que reforça a importância da prevenção, enquanto setembro também reserva um alerta: no dia 29 será lembrado o Dia Mundial do Coração.

De acordo com o Ministério da Saúde, em 2024, as doenças cardiovasculares, incluindo o infarto, foram a principal causa de óbito no país. Até setembro daquele ano, o infarto agudo do miocárdio foi responsável por 56.096 mortes. No total, mais de 237 mil brasileiros perderam a vida por complicações cardiovasculares.

Em Araçatuba, o cenário também preocupa. Dados da Secretaria Municipal de Saúde revelam que, de janeiro a agosto de 2025, foram realizados 2.476 atendimentos na unidade Auxilium relacionados a problemas cardíacos. Já em relação aos óbitos, entre janeiro e julho, 219 pessoas morreram por doenças do aparelho circulatório, sendo 26 casos especificamente de infarto agudo do miocárdio.