16 de agosto de 2025
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Folha da Região - Sampi Araçatuba
Folha da Região - Sampi Araçatuba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Folha da Região nas Redes Sociais | @folhadaregiao
TUPI PAULISTA

Pai é preso por estuprar filha adolescente no Dia dos Pais

Por Wesley Pedrosa | Da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Homem de 36 anos é preso por suspeita de estuprar filha em Tupi Paulista
Homem de 36 anos é preso por suspeita de estuprar filha em Tupi Paulista

Um homem de 36 anos foi preso nesta quinta-feira (14) em Tupi Paulista, município localizado a cerca de 170 quilômetros de Araçatuba, suspeito de estuprar a própria filha adolescente. O caso teria ocorrido no último domingo (10), data em que se comemorava o Dia dos Pais.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem havia ido até uma propriedade rural para passar o dia com o pai e permaneceu no local durante a noite. Nesse período, conforme apuração inicial, teria ocorrido o abuso sexual.

O registro da ocorrência levou a polícia a solicitar, em caráter de urgência, a prisão preventiva do suspeito. O pedido teve parecer favorável do Ministério Público e foi acatado pelo Judiciário da 1ª Vara Criminal de Tupi Paulista.

O homem foi localizado em uma residência de familiares, no bairro Tonico André, em Dracena, e detido pelos policiais. Ele foi encaminhado à audiência de custódia e, posteriormente, deverá ser transferido a uma unidade prisional destinada a acusados de crimes sexuais.

Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Araçatuba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários