Pai é preso por estuprar filha adolescente no Dia dos Pais

Um homem de 36 anos foi preso nesta quinta-feira (14) em Tupi Paulista, município localizado a cerca de 170 quilômetros de Araçatuba, suspeito de estuprar a própria filha adolescente. O caso teria ocorrido no último domingo (10), data em que se comemorava o Dia dos Pais.

De acordo com a Polícia Civil, a jovem havia ido até uma propriedade rural para passar o dia com o pai e permaneceu no local durante a noite. Nesse período, conforme apuração inicial, teria ocorrido o abuso sexual.

O registro da ocorrência levou a polícia a solicitar, em caráter de urgência, a prisão preventiva do suspeito. O pedido teve parecer favorável do Ministério Público e foi acatado pelo Judiciário da 1ª Vara Criminal de Tupi Paulista.