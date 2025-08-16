Araçatuba abre 1,5 mil empregos de até R$ 10 mil; confira

Araçatuba oferece mais de 1,5 mil vagas disponíveis em diferentes áreas, que vão desde funções de início de carreira até posições de maior exigência profissional. As ofertas contemplam setores como indústria, comércio, serviços e construção civil, com salários que chegam a R$ 10 mil, além de benefícios que valorizam o trabalhador.

De acordo com o Balcão de Empregos, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Relações do Trabalho, são 530 oportunidades no setor de serviços, 278 no comércio, 629 na indústria e 67 na construção civil. A maioria das vagas segue jornada de segunda a sexta-feira, com possibilidade de expediente também aos sábados pela manhã.

Entre os atrativos, muitas empresas oferecem vale-refeição, plano de saúde, participação nos lucros, seguro de vida e plano de carreira. Esse conjunto de vantagens reforça que a cidade proporciona crescimento real e reconhece a importância da mão de obra local.