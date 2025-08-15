Homem é condenado por tentar matar PM em Araçatuba

O Tribunal do Júri de Araçatuba condenou, nesta quinta-feira (14), David William Costa pela tentativa de homicídio qualificado contra a policial militar G.D.M.S., além dos crimes de desacato e dano ao patrimônio público. O caso ocorreu em 14 de julho de 2022, no bairro Umuarama.
Segundo a denúncia, o réu desacatou a policial com palavras e gestos durante uma ocorrência, tentou matá-la enquanto ela estava em serviço sem consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade e quebrou a janela de vidro de uma viatura da Polícia Militar.
No julgamento, presidido pelo juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda e com atuação do promotor de Justiça Adelmo Pinho, o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora de crime contra policial militar em serviço e também o dano praticado contra patrimônio do Estado de São Paulo.
Pelas condenações, David William Costa recebeu a pena total de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 2 anos e 3 meses de detenção, em regime inicial aberto, e pagamento de 17 dias-multa. O réu não poderá substituir a pena por restritiva de direitos.
A decisão determinou a imediata execução da pena, com base no entendimento do Supremo Tribunal Federal que autoriza a prisão imediata após o veredicto do júri. Contudo, a prisão preventiva foi revogada para que a pena aplicada não seja mais gravosa que o período já cumprido em caráter cautelar.
Fale com o Folha da Região!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.