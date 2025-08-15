Homem é condenado por tentar matar PM em Araçatuba

O Tribunal do Júri de Araçatuba condenou, nesta quinta-feira (14), David William Costa pela tentativa de homicídio qualificado contra a policial militar G.D.M.S., além dos crimes de desacato e dano ao patrimônio público. O caso ocorreu em 14 de julho de 2022, no bairro Umuarama.

Segundo a denúncia, o réu desacatou a policial com palavras e gestos durante uma ocorrência, tentou matá-la enquanto ela estava em serviço sem consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade e quebrou a janela de vidro de uma viatura da Polícia Militar.

No julgamento, presidido pelo juiz Carlos Gustavo de Souza Miranda e com atuação do promotor de Justiça Adelmo Pinho, o Conselho de Sentença reconheceu a qualificadora de crime contra policial militar em serviço e também o dano praticado contra patrimônio do Estado de São Paulo.