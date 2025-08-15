Dia do Ator celebra desafios e magia do teatro em Araçatuba

As artes cênicas se prepara para celebrar, no próximo dia 19 de agosto, o Dia do Ator de Teatro, uma data que reverencia a dedicação, a técnica e a paixão de profissionais que transformam vidas por meio da arte cênica. Em Araçatuba, o teatro se mostra como um instrumento vital de identidade e expressão.

A Secretaria Municipal de Cultura da cidade mantém atualmente seis espaços destinados às artes cênicas. Entre eles, estão o Teatro Municipal Castro Alves, junto à Casa de Cultura Adelino Brandão, o Cineteatro Sílvio Regina Teodoro, localizado no CEU das Artes, o Teatro Aberto Tom Jobim, na Praça João Pessoa, e o Saguão das Artes Mildred Lourdes Pacitti, no Complexo Cultural Bandeiras.

Outros dois espaços, o Teatro Paulo Alcides Jorge e o Anfiteatro José Calixto, estão em fase de reparos ou avaliação para uso.