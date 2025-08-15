Homem é preso após espancar e arrastar mulher em posto

Um homem de 52 anos foi detido em flagrante na noite de quarta-feira, 13, acusado de agredir violentamente a namorada, de 47 anos, em um posto de combustíveis localizado na região central de Jales. Câmeras e celulares de pessoas que estavam no local registraram a cena: o suspeito desfere tapas no rosto da vítima e a arrasta pelos cabelos no chão.

De acordo com a Polícia Militar, quando a equipe chegou ao endereço indicado, frentistas informaram que o agressor havia deixado o posto carregando a mulher nos ombros. O casal foi localizado na residência onde moravam. Os policiais disseram ter ouvido uma discussão antes de serem atendidos pelas filhas da vítima.

Segundo relato da própria mulher, nessa quinta-feira, 14, a briga começou porque ela decidiu vestir um short-saia antes de ir ao posto comprar cerveja, o que teria irritado o companheiro.