Figurantes passam mal em treino de emergência no aeroporto

Durante o simulado de acidente aéreo realizado no Aeroporto Estadual Dario Guarita, em Araçatuba, nesta quinta-feira (14), duas figurantes apresentaram queda de pressão. Elas receberam atendimento médico imediato em um ponto isolado da operação, sem interferir na continuidade do exercício.

O Exercício Simulado de Emergência Aeronáutica, promovido pela concessionária Aeroportos Paulistas (ASP), reproduziu um acidente aéreo com múltiplas vítimas e contou com a participação de diversas secretarias municipais, além de órgãos de segurança, saúde e defesa civil.

O cenário simulou a pane no trem de pouso de uma aeronave, que precisou realizar pouso de emergência, ultrapassou os limites da pista e colidiu na área de pátio, provocando incêndio e feridos. As equipes executaram procedimentos de combate ao fogo, resgate, triagem e atendimento médico às vítimas.