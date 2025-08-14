Figurantes passam mal em treino de emergência no aeroporto

Durante o simulado de acidente aéreo realizado no Aeroporto Estadual Dario Guarita, em Araçatuba, nesta quinta-feira (14), duas figurantes apresentaram queda de pressão. Elas receberam atendimento médico imediato em um ponto isolado da operação, sem interferir na continuidade do exercício.
O Exercício Simulado de Emergência Aeronáutica, promovido pela concessionária Aeroportos Paulistas (ASP), reproduziu um acidente aéreo com múltiplas vítimas e contou com a participação de diversas secretarias municipais, além de órgãos de segurança, saúde e defesa civil.
O cenário simulou a pane no trem de pouso de uma aeronave, que precisou realizar pouso de emergência, ultrapassou os limites da pista e colidiu na área de pátio, provocando incêndio e feridos. As equipes executaram procedimentos de combate ao fogo, resgate, triagem e atendimento médico às vítimas.
O secretário municipal de Segurança Pública, Júlio César dos Santos, destacou a importância da integração: “Treinamentos como este fortalecem a capacidade de resposta e garantem mais segurança à população em situações reais”.
O coordenador da Defesa Civil, Eduardo Cardozo, ressaltou que o exercício também testou o Plano de Auxílio a Familiares de Vítimas de Acidentes Aéreos (Pafavida), que prevê protocolos de acolhimento, comunicação e suporte emocional. “É fundamental garantir cuidado humanizado a familiares e sobreviventes”, afirmou.
Participaram ainda Bombeiros de Aeródromo da ASP, Corpo de Bombeiros Militar, Samu, Polícia Federal, Polícia Militar, Guarda Civil Municipal, companhias aéreas e instituições de ensino como Senac e UniSalesiano. Todos os voluntários passaram por capacitação prévia.
Segundo a ASP, o treinamento cumpre exigências do Regulamento Brasileiro da Aviação Civil e reforça o compromisso com a segurança operacional e o trabalho conjunto entre os órgãos que atuam no aeroporto.
