15 de agosto de 2025
INCÊNDIO

Fogo atinge indústria no Distrito Alexandre Biagi em Araçatuba

Por Guilherme Renan | da Redação
Guilherme Renan/FR
Chamas começaram em depósito de madeira e geram fumaça visível em vários pontos da cidade.
Um incêndio de grandes proporções atingiu, no início da tarde desta quinta-feira, 14, a empresa Altec Indústria e Comércio de Balanças e Troncos, localizada no Distrito Industrial Alexandre Biagi, próximo ao bairro Águas Claras, em Araçatuba.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionadas e trabalham para controlar as chamas, que provocam uma densa fumaça preta visível de diferentes regiões da cidade.

De acordo com as primeiras informações, o fogo teve início no depósito de troncos de madeira e pallets da empresa. As chamas estão concentradas na área externa, mas existe risco de propagação para o prédio principal.

Até o momento, não há registro de feridos. A ocorrência segue em andamento e novas informações serão divulgadas assim que confirmadas.

