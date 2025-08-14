Fogo atinge indústria no Distrito Alexandre Biagi em Araçatuba

Um incêndio de grandes proporções atingiu, no início da tarde desta quinta-feira, 14, a empresa Altec Indústria e Comércio de Balanças e Troncos, localizada no Distrito Industrial Alexandre Biagi, próximo ao bairro Águas Claras, em Araçatuba.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram rapidamente acionadas e trabalham para controlar as chamas, que provocam uma densa fumaça preta visível de diferentes regiões da cidade.

De acordo com as primeiras informações, o fogo teve início no depósito de troncos de madeira e pallets da empresa. As chamas estão concentradas na área externa, mas existe risco de propagação para o prédio principal.