Araçatuba lança programa para saúde mental de servidores

A Prefeitura de Araçatuba lançará, em setembro, o programa “Saúde Mental: Bem-estar em Foco!”, voltado ao cuidado emocional dos servidores municipais. A proposta é tornar o ambiente de trabalho mais acolhedor, prevenindo desgastes e fortalecendo o equilíbrio mental dos profissionais.

As atividades ocorrerão no Paço Municipal e incluirão exercícios de respiração, alongamentos, pausas conscientes, rodas de conversa e ginástica laboral. Além do bem-estar imediato, o programa visa identificar precocemente sinais de sobrecarga emocional, prevenindo afastamentos.

A iniciativa é coordenada pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, ligado à Secretaria de Administração, com apoio da Secretaria de Esporte, que fornecerá educadores físicos para atividades semanais. Os servidores também terão acesso a conteúdos digitais e poderão enviar sugestões por um canal de participação aberto.