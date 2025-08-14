Araçatuba lança programa para saúde mental de servidores

A Prefeitura de Araçatuba lançará, em setembro, o programa “Saúde Mental: Bem-estar em Foco!”, voltado ao cuidado emocional dos servidores municipais. A proposta é tornar o ambiente de trabalho mais acolhedor, prevenindo desgastes e fortalecendo o equilíbrio mental dos profissionais.
As atividades ocorrerão no Paço Municipal e incluirão exercícios de respiração, alongamentos, pausas conscientes, rodas de conversa e ginástica laboral. Além do bem-estar imediato, o programa visa identificar precocemente sinais de sobrecarga emocional, prevenindo afastamentos.
A iniciativa é coordenada pelo Serviço de Segurança e Medicina do Trabalho, ligado à Secretaria de Administração, com apoio da Secretaria de Esporte, que fornecerá educadores físicos para atividades semanais. Os servidores também terão acesso a conteúdos digitais e poderão enviar sugestões por um canal de participação aberto.
Segundo a psicóloga responsável, Rita de Cássia Moreira Barbosa, priorizar o bem-estar no trabalho “melhora o clima organizacional, fortalece as equipes e reduz afastamentos”.
O programa também abordará liderança humanizada, autocuidado e equilíbrio entre vida pessoal e profissional. As rodas de conversa serão conduzidas por Rita de Cássia, enquanto as atividades físicas ficarão a cargo dos educadores Rafael Alves Brito, Micaele Carla da Silva Moura e Phillip de Moura Ferreira.
Para a secretária municipal de Administração, Miriam Gon, a ação reforça o compromisso da gestão com quem mantém a cidade em funcionamento. “Servidores bem cuidados trabalham melhor e isso se reflete no atendimento à população”, afirma.
Programação inicial:
- 03/09 – Roda de conversa “Reconhecer e Acolher” + Dinâmica “Mão que acolhe”
- 10/09 – Ginástica laboral
- 17/09 – Roda de conversa “Diálogos sobre o estresse” + Mindfulness
- 24/09 – Ginástica laboral
- 01/10 – Roda de conversa “Autocuidado – a necessidade do hábito” + Visualização guiada
- 08/10 – Ginástica laboral
- 15/10 – Roda de conversa “Liderança empática – conectando pessoas, transformando resultados” + Dinâmica “Campo minado”
- 22/10 – Ginástica laboral
- 29/10 – Roda de conversa “Equilíbrio em pauta – conciliando trabalho e vida pessoal” + Dinâmica “Roda da Vida”
