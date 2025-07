Adolescente tenta fugir com bicicleta motorizada irregular

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com o menor. Ao ser questionado, ele afirmou não possuir qualquer tipo de documentação do motor instalado na bicicleta. Ainda relatou ter adquirido o veículo recentemente, pagando R$ 1.500,00.

Segundo o boletim de ocorrência, a equipe da viatura 801, composta pelos GCMs Evandro e Rodrigo Garcia, avistou o jovem pilotando o veículo na contramão da Rua Antônio Gomes do Amaral. Ao perceber a presença da viatura, o adolescente tentou fugir, mas foi interceptado nas imediações da Praça Diogo Júnior.

Durante patrulhamento de rotina na noite da última terça-feira (29), a Guarda Civil Municipal de Araçatuba apreendeu uma bicicleta motorizada irregular conduzida por um adolescente. O caso aconteceu por volta das 23h34, nas proximidades da Rua Aviação, no bairro homônimo.

O caso mobilizou também as viaturas 871 (Comando) e 892 (Trânsito), que prestaram apoio à ocorrência. A bicicleta motorizada foi recolhida e encaminhada ao Plantão Policial, onde serão tomadas as medidas administrativas e criminais cabíveis. O adolescente foi liberado no local após a abordagem.