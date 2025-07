Homem é preso com drogas e 76 munições de uso restrito

Durante a busca pessoal, os militares localizaram 10 pinos de cocaína e um aparelho celular no bolso do homem. Questionado, ele afirmou estar guardando a droga para outra pessoa e revelou que em sua residência havia mais entorpecentes e munições.

Com o apoio de outra equipe, os policiais foram até a casa do suspeito, também no bairro São José. No imóvel, ele indicou onde estavam escondidos os materiais.

A equipe encontrou: