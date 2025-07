Comoção marca velório de Thais; ciclista foi atropelada por juiz

“Isso não pode ficar assim”, dizia uma das pessoas presentes, inconformada com o fato de o responsável pelo atropelamento ter sido liberado após audiência de custódia. O caso gerou forte repercussão e revolta não apenas entre os familiares, mas em toda a cidade.

As primeiras horas do velório de Thais Bonatti de Andrade, jovem de 30 anos morta após ser atropelada por Fernando Augusto Fontes Rodrigues, advogado e juiz aposentado, foram marcadas por intensa comoção, dor e um sentimento crescente de revolta. A despedida teve início na noite deste sábado (26), em Araçatuba , e reuniu familiares, amigos e dezenas de moradores que compareceram para abraçar os pais e o irmão da vítima.

Durante o velório, o clima era de profunda consternação. Muitas pessoas que sequer conheciam a jovem foram até o local para prestar apoio e se solidarizar com os pais e o irmão, Willian.

O velório continua neste domingo (27), até o horário do sepultamento, marcado para as 14h, no Cemitério Municipal de Araçatuba. A reportagem acompanha toda a movimentação e seguirá atualizando o caso que chocou a cidade.

“A morte de Thais não será esquecida. A luta por justiça, agora, é de todos”, declarou a tia Cida, irmã da mãe de Thais.