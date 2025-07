Identificados homens mortos em confronto com a PM em Penápolis

Foram identificados os dois homens que morreram em confronto com a Polícia Militar na manhã da última quinta-feira (17), no centro de Penápolis. As vítimas são Wildinei Bento dos Santos, de 31 anos, e Ismael Inácio de Melos, de 41 anos, que utilizava o nome social de Lana Tayla Inácio de Melos.

Segundo o boletim de ocorrência, ambos foram abordados por policiais militares na Praça Armênia, região conhecida pela presença de usuários de drogas. Durante a abordagem, Wildinei reagiu com agressões físicas, desferindo socos contra um dos policiais e entrando em luta corporal. No tumulto, ele conseguiu pegar a arma de um dos PMs, o que levou outro policial a realizar disparos que o atingiram.

Paralelamente, Ismael também reagiu de forma violenta, agredindo outro policial com socos, mordidas e um golpe de pedaço de madeira na cabeça. O agente conseguiu revidar com disparos, atingindo Ismael duas vezes.