Homem é preso com drogas, munições e sistema de monitoramento

A Polícia Civil de Birigui prendeu na manhã desta quarta-feira, 16, um homem de 40 anos durante uma operação de combate ao tráfico de drogas no bairro Margareth Vargas. O investigado foi surpreendido em casa com entorpecentes, munições de uso restrito e um sofisticado sistema de vigilância.

No local, os policiais apreenderam 16 porções de crack e quatro de cocaína, todas já preparadas para venda, além de cinco munições de calibre 9mm e materiais usados para o embalo das drogas, como sacos plásticos e tesouras com resíduos.

Os investigadores também encontraram uma câmera de segurança do tipo IP instalada na parte externa do imóvel. O equipamento, integrado ao celular do investigado, permitia que ele acompanhasse em tempo real qualquer movimentação na entrada da rua, possivelmente para evitar abordagens policiais.