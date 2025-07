Atlântico e Umuarama seguem com focos do mosquito da dengue

O mais recente levantamento feito pela Unidade de Vigilância em Zoonoses de Araçatuba apontou uma taxa de 2,17% no Índice Predial (IP), indicador que mede a presença de focos do mosquito Aedes aegypti em imóveis. Apesar da redução em relação aos 3,45% registrados em janeiro, o índice ainda está acima do limite recomendado pelo Ministério da Saúde, que é de até 1%. Com isso, a cidade permanece em estado de alerta para a dengue.

Essa foi a terceira avaliação do ano, feita entre os dias 1º e 7 de julho, com vistoria em 4.157 imóveis de todos os bairros da cidade. A operação contou com a atuação de 60 agentes de combate às endemias e 14 supervisores.

Durante a ação, foram localizados 99 criadouros com larvas do mosquito, principalmente em vasos de plantas, ralos, baldes, pneus, lonas, bebedouros de animais e sucatas. Os bairros com maiores índices foram: Engenheiro Taveira, Atlântico, Jardim TV, Dona Amélia, Morada dos Nobres, Umuarama e Alvorada.