Calor volta com força e umidade do ar preocupa em Araçatuba

Depois de enfrentar ao menos três ondas de frio nas últimos dois meses, Araçatuba e cidades da região noroeste paulista terão uma mudança no tempo a partir da próxima semana. A previsão é de elevação nas temperaturas mínimas e máximas, conforme dados do IPMet (Instituto de Pesquisas Meteorológicas) da Unesp de Bauru.

Segundo o radar meteorológico, a partir de segunda-feira, 14, os termômetros começam a subir gradualmente. As mínimas, que nesta semana chegaram a 11ºC, devem atingir 16ºC, enquanto as máximas podem bater os 32ºC já na quarta-feira, 16.

O que mais preocupa, no entanto, é a baixa umidade relativa do ar. Os índices devem despencar nos próximos dias, podendo chegar a apenas 19% no pico do calor, o que configura estado de alerta segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde).