PM fecha ‘boca da lombada’ e prende dupla com cocaína e dinheiro

Durante patrulhamento na manhã de sábado, 5, equipes da Polícia Militar interceptaram um ponto de venda de drogas apelidado de “Boca da Lombada”, na Rua Pedro Moreno, bairro Porto Real, em Araçatuba.

Com a aproximação da viatura, sete suspeitos tentaram fugir. Dois foram detidos: um adulto, que carregava sacola com balança de precisão, oito porções de cocaína, R$ 200 em dinheiro e um celular; e um adolescente, com 32 pinos da mesma droga, a mesma quantia em espécie e um celular.

Em revista detalhada, os policiais localizaram mais R$ 72 escondidos na roupa íntima de um dos envolvidos. Ambos admitiram participação no tráfico. Uma adolescente que desacatou os policiais também foi conduzida à delegacia.