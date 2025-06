Laboratório de drogas é descoberto a poucos metros do Fórum

Uma operação da Polícia Civil de Araçatuba desmantelou, no fim da tarde de sexta-feira (27), um laboratório clandestino de entorpecentes que funcionava em uma residência a cerca de 200 metros do Fórum da cidade, no bairro Vila São Paulo. O local abrigava uma sofisticada estrutura para o cultivo e preparo de maconha, e um homem foi preso em flagrante.

As investigações começaram após denúncias apontarem que o imóvel vinha sendo utilizado para o tráfico de drogas. A partir dessas informações, a Polícia Civil obteve um mandado de busca e apreensão, autorizado pela Justiça ainda na sexta-feira. A ação foi executada por equipes da Dise (Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes), GOE (Grupo de Operações Especiais) e DEIC (Divisão Especializada de Investigações Criminais).

Durante o cumprimento da ordem judicial, os policiais encontraram dezenas de vasos com pés de maconha, sacos plásticos contendo drogas prontas para o comércio, além de produtos químicos e anotações que, segundo a polícia, estavam relacionadas ao cultivo e produção do entorpecente.