Jovem é presa com cocaína e dinheiro em residência monitorada

Uma jovem de 19 anos foi presa na tarde desta quinta-feira (26), acusada de tráfico de drogas no bairro Água Branca, em Araçatuba. A ação ocorreu na rua Osvaldo Barioni, durante patrulhamento da Polícia Militar em uma região já conhecida por denúncias ligadas ao comércio ilegal de entorpecentes.

Segundo a PM, os policiais suspeitaram de um veículo parado em frente à residência e flagraram o momento em que a jovem recebia dinheiro do motorista. Ao notar a presença da viatura, ela correu para dentro da casa, tentando escapar da abordagem.

Dentro do imóvel, os policiais localizaram 27 pinos de cocaína e R$ 570,00 em dinheiro, que a suspeita tentava esconder debaixo do tapete da sala. Diante do flagrante, ela foi conduzida à Central de Flagrantes, onde teve a prisão ratificada por tráfico de drogas.