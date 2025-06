Arraiá Bethinha’s reúne shows, comidas típicas e solidariedade

Neste sábado, 28 de junho, a cidade de Araçatuba recebe uma das festas juninas mais queridas: o 18º Arraiá Bethinha’s. O evento será realizado na rua Laurindo Caetano de Andrade, 401, sede da loja e fábrica Bethinha’s, das 17h à meia-noite. A festa promete reunir famílias e amigos, resgatar a memória afetiva, oferecer gastronomia de qualidade e muita música ao vivo.

Uma tradição

O Arraiá Bethinha’s surgiu há quase 25 anos como uma simples confraternização entre os colaboradores da fábrica Bethinha’s, idealizada por sua fundadora, Bethinha Bernardes. A ideia era oferecer um momento de descontração para os funcionários e seus familiares. No entanto, o que começou como uma celebração interna rapidamente ganhou força com a participação de amigos e parceiros. Bethinha, conhecida por seu espírito solidário, viu ali a oportunidade de transformar a festa em um evento beneficente.

Com o passar dos anos, a festa se consolidou no calendário junino. Em 2023, após um hiato de três anos causado pela pandemia e pela perda de sua mãe, Gabriela Bernardes Rufo assumiu a organização do arraiá.

"Assumir a organização no primeiro ano foi desafiador. Sempre vi minha mãe à frente de tudo. Somos privilegiados pela oportunidade de poder dar continuidade a um legado cheio de amor, construído pela minha mãe. Poder receber nossos amigos, clientes e familiares, com o intuito de ajudar o próximo através das instituições é o que nos motiva e nos dá energia para fazer uma festa linda a cada ano. Com a ajuda e confiança dos nossos colaboradores, parceiros e patrocinadores, o Arraiá Bethinha’s pôde voltar a acontecer. Sou grata a Deus e a todos que estão conosco nesta jornada.” conta Gabriela.

Shows ao vivo animam o público

Três grandes atrações musicais estão confirmadas para esta edição. Os shows ao vivo começam com o grupo Gigantes da Boemia, com um repertório recheado de samba raiz. Na sequência, Fernando Bernardes, vindo especialmente para o evento organizado por sua irmã Gabriela, comanda o palco com o melhor da country music. A noite será encerrada com a dupla Zé Paulo & Rafael, vinda do Mato Grosso do Sul, garantindo a animação com muito sertanejo.

Ingressos, mesas e estrutura

Os ingressos antecipados estão sendo vendidos por R$ 25, e poderão ser adquiridos na hora por R$ 35. Também é possível reservar mesas para quatro pessoas, posicionadas próximas ao palco, por R$ 450 — garantindo excelente visibilidade dos shows. Crianças de até 6 anos têm entrada gratuita. Ingressos disponíveis na loja Bethinha’s Trufas.

O evento contará com um grande palco para receber as atrações.

Haverá serviço de valet (pago) no local, proporcionando mais comodidade aos convidados. A estrutura do evento contará com o apoio de patrocinadores locais, segurança completa, brigadistas, equipe de portaria, além do apoio da Prefeitura de Araçatuba e do Corpo de Bombeiros.

Gastronomia, bebidas e memória afetiva

Um dos grandes destaques do Arraiá Bethinha’s é a experiência gastronômica. A barraca da instituição Nosso Lar será responsável por pratos tradicionais como milho-verde, pastel, canjica, curau, pamonha, entre outros. Haverá também hambúrguer artesanal na brasa, preparado por Paulo Leite em parceria com Rafael Vitorio, do Boi Gordo. Já o tradicional hot dog, preparado pela equipe Bethinha’s, mantém a receita desde a primeira edição.

Os doces produzidos pela fábrica Bethinha’s têm papel central no evento: paçotinha no palito, cocadas branca e preta, cocada no palito, cocada mole feita ao vivo no tacho, pé de moça, pé de moleque, chocolate quente, morango com chocolate no espeto e maçã do amor estão entre as delícias disponíveis. A qualidade inigualável dos produtos faz parte da memória afetiva de quem frequenta o evento há anos.

Para os apreciadores de um bom vinho, o evento contará com um charmoso carrinho da Grand Cru, onde os convidados poderão brindar em clima junino.

Diversão e oficinas na Área Kids

A Área Kids está repleta de novidades e foi pensada com carinho para garantir segurança e alegria. Entre as atrações estão brinquedos infláveis, fliperamas da Pop Corn Festas, monitoria dos Tios da Diversão e oficinas lúdicas conduzidas pelo Per Bambini. Um dos destaques será a oficina de chapéu junino, onde as crianças poderão decorar seus próprios chapéus e levá-los para casa.

Parte da renda arrecadada na Área Kids será revertida para o Projeto Ternura, que participa pela primeira vez como instituição beneficiada.

Decoração

A decoração do evento será assinada por Francioni Martins, da Light Decor, e por Flavio Navona. A ambientação temática é pensada para proporcionar uma experiência visual encantadora, em sintonia com a tradição junina do Arraiá Bethinha’s.

Solidariedade em cada detalhe

O Arraiá Bethinha’s reforça seu compromisso com a solidariedade: Todo o lucro das barraquinhas beneficentes será destinado a quatro instituições - Instituição Nosso Lar, Abrigo Ismael, Instituto para Cegos Santa Luzia e Projeto Ternura.

Gabriela resume o espírito da festa com emoção. “Minha mãe sempre acreditou em ajudar quem precisa. Hoje, somos privilegiados por seguir esse caminho com a mesma energia. É muito bom ter meu marido, meu pai e meus irmãos reunidos comigo neste evento, que representa o legado deixado por ela. O Arraiá é mais que uma festa: é amor em forma de tradição.”

SERVIÇO

18º Arraiá Bethinha’s

Data: Sábado, 28 de junho de 2025

Horário: Das 17h à 0h

Local: Rua Laurindo Caetano de Andrade, 401 – Araçatuba/SP

WhatsApp: (18) 98127-6588

Ingressos: R$ 25 (antecipado) | R$ 35 (na hora)

Mesas: R$ 450 (4 lugares, próximo ao palco)

Entrada gratuita para crianças até 6 anos

Valet disponível (serviço pago)

Renda revertida para: Projeto Ternura, Abrigo Ismael, Instituto para Cegos Santa Luzia e Instituição Nosso Lar