Pedreiro é preso após matar ex-companheira com 24 facadas

A Polícia Militar prendeu na manhã desta quinta-feira, 10, o homem que assassinou a ex-companheira com 24 facadas no bairro Porto Real, em Araçatuba. O crime ocorreu na tarde da última quarta-feira, 9, dentro da casa do autor, localizada na rua Igor Dourado e Castro.

A vítima, Neusa Maria de Souza, de 61 anos, foi brutalmente atacada com 13 golpes nas costas e apresentava hematomas no rosto, o que indica que também foi agredida antes de ser morta. O casal, que manteve um relacionamento por oito anos, estava separado há alguns meses, mas continuava se encontrando ocasionalmente.

Segundo informações da polícia, o autor do crime - um pedreiro de 58 anos - chegou a utilizar o celular da vítima para enviar mensagens aos familiares dela durante o velório, que acontece na capela da Funerária Municipal de Araçatuba. Nas mensagens, ele acusava Neusa de traição, o que seria a suposta motivação para o feminicídio cometido em plena luz do dia.