Empresário bêbado causa acidente, foge, mas é pego e paga fiança

Um motociclista ficou ferido após ser atingido frontalmente por uma caminhonete na noite dessa quarta-feira, 9, na rua Arthur Ferreira da Costa, no Conjunto Habitacional Castelo Branco, em Araçatuba. O motorista do veículo fugiu do local sem prestar socorro, mas foi localizado e preso momentos depois pela Guarda Civil Municipal, com apoio de populares.

De acordo com o boletim de ocorrência, o acidente ocorreu às 21h16. O condutor da caminhonete, que seguia na contramão e em velocidade incompatível com a via, atingiu frontalmente a motocicleta. A vítima sofreu uma fratura no joelho esquerdo e foi socorrida por uma equipe de resgate, sendo encaminhada à Santa Casa de Araçatuba, onde permanece em atendimento e em estado estável.

Populares que testemunharam o acidente seguiram o motorista, que abandonou o veículo em um terreno próximo aos apartamentos do CDHU e continuou a fuga a pé, deixando para trás um celular que acabou ajudando na sua identificação. Os guardas municipais Evandro e Rodrigo Garcia, em diligência, conseguiram localizá-lo em um trailer nas proximidades de um evento realizado no recinto da ABQM (Associação Brasileira do Quarto de Milha).