Araçatuba e região ganham mais de 9 mil empresas em 2025

Entre janeiro e maio deste ano, a região de Araçatuba registrou a criação de 9.616 novas empresas de pequeno porte, conforme dados divulgados pelo Sebrae-SP com base na Receita Federal. O volume representa uma alta de 18,4% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram abertas 8.119 empresas.

De acordo com Marcos Amancio, gerente regional do Sebrae-SP em Araçatuba, o avanço reflete um ambiente propício aos pequenos negócios, com apoio técnico, crédito mais acessível e variedade de demandas. "Mesmo com os desafios econômicos, há uma combinação de fatores que favorece esse crescimento e impulsiona o empreendedorismo local", destacou.

O levantamento mostra ainda que o Brasil teve, no total, 2,21 milhões de novos pequenos negócios abertos nos cinco primeiros meses de 2025. Desse total, mais de 77% são Microempreendedores Individuais (MEIs), enquanto microempresas (MEs) somam 18,5% e empresas de pequeno porte (EPPs), 4%.

São Paulo lidera a lista de estados com o maior número de novos registros (28,8%), seguido por Minas Gerais (10,7%) e Rio de Janeiro (7,9%). No recorte por setor, os serviços continuam dominando, com crescimento expressivo de 30,1% nas formalizações de MEIs em relação a 2024.