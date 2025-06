PM prende dupla em flagrante por furto de cabos de telefonia

Ao perceberem que seriam abordados, os dois - um lavador de carros de 20 anos e um auxiliar de serviços gerais de 22 - fugiram do local, deixando parte dos cabos para trás. Após buscas na região, a PM localizou os suspeitos em um veículo, onde foram encontrados os equipamentos utilizados no furto.

Dois homens foram presos em flagrante na manhã desse domingo, 22, após furtarem cabos de telefonia no bairro Jardim Presidente, em Araçatuba . A dupla foi surpreendida pela Polícia Militar enquanto tentava fugir com parte dos fios já cortados.

Foram apreendidos três alicates, um cinto de paraquedista, um capacete, dois celulares, uma chave de fenda e cerca de 30 metros de cabos telefônicos, além do veículo usado pela dupla.

A perícia técnica foi acionada para análise da cena do crime. Um representante da operadora Vivo também compareceu ao local e confirmou o furto de aproximadamente 60 metros de fios, dos quais metade foi recuperada.

Os homens foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária (CPJ), onde o caso foi registrado como furto qualificado, conforme previsto no artigo 155, §4º, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro que trata de crimes cometidos com uso de escalada, ferramentas ou em concurso de pessoas. A pena para esse tipo de infração pode variar de dois a oito anos de reclusão, além de multa.