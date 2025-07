Ex-jogador do Vôlei Futuro de Araçatuba é morto a tiros em Cuiabá

Everton Pereira Fagundes da Conceição, de 46 anos, ex-jogador da Seleção Brasileira de Vôlei, conhecido no meio esportivo como ‘Boi’, foi assassinado a tiros na noite desta quinta-feira, 10, dentro do próprio carro, no Bairro República do Líbano, em Cuiabá (MT).

Com 1,97m de altura e potência ofensiva impressionante, marcou época por sua força e habilidade nas quadras, incluindo passagens pelo tradicional Vôlei Futuro, de Araçatuba.

De acordo com informações da Polícia Civil, o principal suspeito do crime é Idirlei Alves Pacheco, de 40 anos, que estaria no mesmo veículo que a vítima e teria feito Everton refém antes de atirar. O ex-atleta foi atingido por três disparos.