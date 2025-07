Homem tenta estrangular companheira e é preso em Araçatuba

Um homem foi preso em flagrante pela Guarda Civil Municipal de Araçatuba na noite de quarta-feira (9), após ser acusado de agredir violentamente a companheira no bairro Umuarama. As agressões teriam ocorrido na frente dos filhos do casal, incluindo uma criança de apenas dois anos.

A vítima contou que, ao chegar em casa, foi surpreendida pelo companheiro em estado alterado. Dentro do imóvel, ele começou a quebrar objetos e, em seguida, passou a desferir socos, chutes e xingamentos. Em determinado momento, tentou estrangulá-la com as mãos, sendo impedido por vizinhos que ouviram os gritos e intervieram.

A mulher também relatou que o agressor sacudiu a filha pequena de forma agressiva durante a crise, agravando ainda mais a situação. A GCM chegou ao local por volta das 21h15 e encontrou o homem sentado na calçada em frente à residência.