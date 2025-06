'Calça abaixada': mulher acusa motorista de app por ato obsceno

Uma passageira de transporte por aplicativo viveu uma situação constrangedora e perturbadora na manhã da última terça-feira (18), em Araçatuba. Segundo relato registrado na Polícia Civil, o motorista que a transportava dirigia com as calças abaixadas, sem roupa íntima, expondo parte das nádegas o que configurou o crime de ato obsceno.

A mulher, que utilizou o aplicativo para se deslocar até a casa onde trabalha como empregada doméstica, relatou ter ficado emocionalmente abalada com o episódio. De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor do Fiat Argo, de cor prata, também usava uma camiseta que se levantava com os movimentos ao volante, ampliando a exposição indevida.

Apesar do constrangimento, a passageira conseguiu registrar discretamente uma foto do motorista durante o trajeto. Assim que chegou ao destino, desembarcou rapidamente, ainda em estado de choque.

Sem resposta da plataforma