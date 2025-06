Cliente denuncia agressão em casa noturna de Araçatuba

Um homem de 39 anos procurou a Polícia Civil para denunciar que foi agredido na madrugada da última quinta-feira (19), em uma casa noturna localizada na Avenida Brasília, bairro Vila São Paulo, em Araçatuba. Segundo o boletim de ocorrência, o episódio teria ocorrido após uma briga generalizada próxima ao local onde a vítima se encontrava dentro do estabelecimento.

De acordo com o relato, mesmo sem envolvimento direto na confusão, o homem foi retirado do ambiente interno por seguranças até a área externa. Ao questionar os motivos da sua retirada, ele afirma ter sido agredido fisicamente pelo próprio dono do local, além de seguranças e outros clientes.

As agressões teriam causado diversos ferimentos, incluindo cortes na cabeça, hematomas ao redor do olho, lesões no braço direito e escoriações nos joelhos. A vítima foi encaminhada ao Pronto-Socorro Municipal, onde recebeu atendimento médico.