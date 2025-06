Moto furtada em Bilac é encontrada à venda em Birigui

Uma motocicleta furtada no município de Bilac foi localizada pela equipe da ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) em Birigui, durante patrulhamento especializado realizado nesta sexta-feira (20), no bairro Parque Dom Pedro. O veículo, uma Honda CG 125 azul, estava exposto para venda em um terreno em frente à oficina.

Ao notar a moto com características semelhantes a um veículo com queixa de furto, os policiais realizaram consulta via COPOM, que confirmou se tratar da motocicleta furtada em 14 de junho de 2025, conforme registrado na placa BVF0G43.

O proprietário da oficina, morador do bairro Portal da Pérola, afirmou ter adquirido a moto por R$ 2 mil, por meio do aplicativo Marketplace, de um vendedor desconhecido na cidade de Guararapes. Ele alegou não saber que o veículo era produto de crime.