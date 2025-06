Sistema clandestino da ABIN mirou hacker de Araçatuba

Patrick Cesar da Silva Brito, conhecido como “Hacker de Araçatuba”, foi monitorado 561 vezes entre dezembro de 2020 e fevereiro de 2021 por meio do sistema First Mile, uma ferramenta de vigilância clandestina operada pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), sem qualquer respaldo judicial. A informação consta no relatório final da Polícia Federal, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF).

De acordo com o documento, as consultas foram feitas com a credencial TC01, atribuída a um servidor da ABIN vinculado a uma estrutura paralela de inteligência, responsável por conduzir ações sigilosas fora dos parâmetros legais. Segundo os investigadores, além da frequência elevada, o rastreamento digital de Patrick teria sido motivado por interesses internos da própria agência.

A apuração revela ainda que, em 2019, o jornalista Fabiano Golgo encaminhou ao servidor Marcelo Furtado — então coordenador de operações da ABIN — uma série de e-mails contendo arquivos classificados como “evidências contra Patrick”. Posteriormente, imagens do hacker foram localizadas em dispositivos funcionais de integrantes da agência, o que reforça a tese de que ele foi mantido sob vigilância contínua, sem qualquer autorização judicial ou vínculo com procedimentos oficiais.