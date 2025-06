Família doa coração e rins de criança de 3 anos em Araçatuba

A Santa Casa de Araçatuba realizou nesta quarta-feira, 18, a retirada do coração e dos rins de uma criança de 3 anos, que não resistiu a um traumatismo craniano. A pequena paciente estava internada desde o último sábado, 14, na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) pediátrica e teve a morte cerebral confirmada no início da noite de terça-feira, 17.

Mesmo em meio à perda, os familiares autorizaram a doação dos órgãos. O coração será transportado para a capital paulista por meio de uma aeronave, enquanto os rins serão encaminhados ao Hospital de Base de São José do Rio Preto.

Este foi o terceiro procedimento de captação de órgãos feito pela Santa Casa neste ano. A operação contou novamente com o apoio do Projeto Transplantar, programa estadual que mobiliza donos de aeronaves privadas para auxiliar no transporte rápido de órgãos, ampliando as chances de salvar vidas.