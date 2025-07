Comunidade do Águas Claras protesta contra saída de médico

A saída do médico Mário Henrique Bérgamo Rodrigues dos Santos da UBS Sidney Cinti "Prefeitão", no bairro Águas Claras, em Araçatuba, causou revolta entre pacientes e moradores da região. O desligamento do profissional, que se destacou pelo atendimento humanizado e dedicado, segundo os moradores, gerou comoção em diversos bairros atendidos pela unidade, incluindo Paquerê, Chácaras TV, Sylvio Venturolli, Chácaras Sossego, Bandeirante e Verde Parque.

A mobilização começou com depoimentos emocionados de moradores que procuraram a imprensa para reclamar da decisão. Regina Paula, 56 anos, classificou como injusta a saída do médico. “É o bairro inteiro que está revoltado. As filas diminuíram com ele, o atendimento era pontual e ele respeitava a todos.”

A paciente Tereza relatou que foi o Dr. Mário quem diagnosticou um câncer em seu seio, agilizando o tratamento. “Ele até ia na casa da gente quando a gente faltava. Queremos ele de volta. Ele cuida da gente de verdade.”