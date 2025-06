Paróquias se mobilizam para Corpus Christi em Araçatuba e região

A confecção dos tapetes, feita com materiais como casca de ovo, serragem, pó de café e tampinhas, está sendo organizada pelas próprias comunidades. Cada paróquia ficou responsável por decorar um trecho do percurso, com extensões variando de 75 a 120 metros.

As comunidades católicas da Diocese da região se preparam para celebrar o Corpus Christi nesta quinta-feira, 19 de junho. A data marca a adoração ao Corpo e Sangue de Cristo, e é tradicionalmente comemorada com missas e procissões pelas ruas.

Já em Birigui, as quatro paróquias da cidade também realizarão suas celebrações. Durante a manhã, os fiéis irão montar os tapetes próximos às igrejas, e no período da tarde ocorrem as missas e procissões. As atividades acontecem na Paróquia Matriz (Praça Dr. Gama) e nas igrejas dos bairros Alto (São Cristóvão e São Benedito), Vila Brasil (São Brás) e Ivone Alves Palma (Santa Clara).

Confira as cidades da região e os horários das Missas: