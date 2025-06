Araçatuba pede que Estado doe área do antigo Hospital Modelo

O secretário-executivo da Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, Raul Christiano, esteve em Araçatuba nesta segunda-feira, 16, para uma visita institucional. Durante o encontro com o prefeito Lucas Zanatta (PL), foram debatidas ações e programas da pasta que podem ser implementados na cidade, além de fortalecer a cooperação entre o município e o governo estadual.

Zanatta reforçou a importância de estreitar os laços com o Estado para viabilizar políticas públicas que garantam mais direitos à população. Segundo ele, o objetivo é ampliar o acesso da população local aos serviços oferecidos por órgãos vinculados à SJC, como o Procon-SP, a Fundação Casa, o Ipem e o Imesc. “Estamos empenhados em trazer mais serviços do Estado para Araçatuba, especialmente aqueles voltados ao amparo social e técnico”, afirmou.

Durante a reunião, o prefeito também solicitou formalmente a cessão do terreno onde funcionava o antigo Hospital Modelo, localizado ao lado da sede da Prefeitura. O pedido foi bem recebido por Raul Christiano, que se comprometeu a encaminhar a solicitação às instâncias competentes do governo estadual. Ele destacou ainda a disposição da secretaria em colaborar com os municípios na interiorização e ampliação dos serviços públicos.