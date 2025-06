Receita Federal entrega 4 toneladas de roupas a Araçatuba

A Delegacia da Receita Federal de Araçatuba realizou, nessa segunda-feira, 16, a doação de cerca de 4 toneladas de roupas para o Fundo Social de Solidariedade do município. As peças, novas e em excelente estado, foram apreendidas em operações da Receita e agora terão um novo destino: o guarda-roupa de famílias em situação de vulnerabilidade e de entidades assistenciais da cidade.

A ação complementa a Campanha do Agasalho "Aqueça o Coração, Aqueça a Vida", lançada em abril, que visa atender mais de 500 famílias, incluindo milhares de crianças e adolescentes com idades entre 6 e 15 anos. Com o reforço da Receita Federal, será possível ampliar a distribuição de roupas e alcançar ainda mais comunidades e instituições.

As famílias beneficiadas foram previamente cadastradas nos seis Cras (Centros de Referência de Assistência Social) da cidade.