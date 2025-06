Prefeitura cancela licitação de R$ 11 milhões de obra na saúde

A Prefeitura de Araçatuba anunciou a revogação da licitação pública que previa a reforma e ampliação do antigo Hospital da Mulher, localizado no bairro Aviação, onde seria instalado o novo Pronto-Socorro Municipal (PSM).

O edital, lançado pela gestão anterior, estimava investimento de R$ 11 milhões e prazo de 14 meses para a conclusão. A decisão, publicada no Diário Oficial Eletrônico no sábado, 14, foi amparada na Lei Federal nº 14.133/2021, após ausência de manifestações contrárias.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a mudança no projeto atende à urgência sanitária e busca acelerar a transferência do atual PSM, que opera com superlotação no bairro Santana, atendendo cerca de 600 pacientes por dia.