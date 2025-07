95 kg de tilápia são apreendidos em operação no Rio Tietê

Durante uma ação contra a pesca predatória realizada nessa segunda-feira, 21, a Polícia Militar Ambiental apreendeu 95 quilos de tilápia no Rio Tietê, no trecho entre os municípios de Sabino e Sales, a aproximadamente 100 km de Araçatuba. A operação foi desencadeada após denúncias de que havia embarcações realizando pesca de forma irregular na região.

No local, os agentes abordaram quatro homens residentes em Araçatuba, que foram autuados por infrações ambientais. As multas aplicadas aos envolvidos somam R$ 7.800, de acordo com a corporação.

Além dos peixes capturados, foram apreendidos dois barcos, dois motores, duas carretas, uma bateria e cerca de 3.650 metros de redes utilizadas na prática irregular. A ação reforça a fiscalização nas águas do interior paulista, visando proteger os recursos naturais e coibir crimes ambientais.