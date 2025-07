Mulher denuncia vizinho por injúria e ameaça em Araçatuba

Uma babá de 46 anos registrou um boletim de ocorrência por injúria e ameaça contra um vizinho, um pedreiro de aproximadamente 60 anos, que estaria promovendo ofensas e intimidações frequentes contra ela, seu companheiro e seus filhos. O caso foi registrado na tarde de segunda-feira, 21, na Polícia Civil de Araçatuba.

De acordo com o relato da vítima, no último sábado, 19, o vizinho teria escalado o muro que divide as residências na rua Hugo Guirotto Gonsalez Moreno, no bairro Aeronáutica, e passou a ofender os filhos do casal, acusando-os de manter o som alto. Após descer do muro, o pedreiro continuou com os insultos, utilizando palavrões e xingamentos como “filho da puta” e “vagabundos”.

A mulher ainda afirmou que o casal de idosos — o pedreiro e sua esposa — tem provocado desentendimentos com vários vizinhos da mesma rua. Segundo ela, os filhos dos idosos freqüentemente pedem desculpas após os episódios de confusão causados pelo pai.

O caso foi registrado e será investigado pela Polícia Civil.