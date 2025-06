Manutenção da Samar pode afetar abastecimento nesta quarta

A GS Inima Samar, responsável pelos serviços de água e esgoto em Araçatuba , alterou para quarta-feira, 18, a data da manutenção prevista anteriormente para esta terça, 17, na rua João Bontempo, localizada no Conjunto Habitacional José Saran.

A intervenção será para a interligação de rede de água e, devido a isso, moradores de dez bairros poderão enfrentar oscilações no fornecimento durante o período da obra, com normalização prevista até as 15h do mesmo dia.

Os bairros que poderão ser afetados são: Claudionor Cinti, Morada dos Nobres, Nobreville, Chácaras Califórnia, Chácaras de Recreio Alvorada, José Saran, Pedro Perri, Condomínio dos Aracás, Guanabara e Machado de Mello.