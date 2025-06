Família clama por Justiça após morte de Bruna em atropelamento

A dor da perda de Bruna Paiva da Silva, de 26 anos, continua viva na memória de seus familiares, especialmente de seu irmão, Bruno Paiva da Silva. Mais do que o luto, a família agora convive com a revolta. Quase dois meses após o atropelamento fatal que tirou a vida de Bruna, o motorista responsável pela tragédia segue em liberdade — mesmo com provas contundentes de que dirigia embriagado e em alta velocidade.

O caso ocorreu no início da noite de 27 de abril de 2025, um domingo chuvoso, na Rodovia Cará Rezek, em Araçatuba (SP). Bruna voltava para casa como passageira em uma motocicleta quando uma caminhonete desgovernada atingiu violentamente o casal. A jovem foi arremessada e morreu no local. Seu companheiro, que conduzia a moto, sobreviveu após ser internado e passar por cirurgias.

De acordo com relatos colhidos por Bruno junto a moradores de Engenheiro Taveira, o motorista passou a tarde ingerindo bebidas alcoólicas em um estabelecimento rural. Testemunhas afirmam que ele foi visto realizando manobras perigosas e quase atropelou uma criança antes do acidente. Ele ainda teria caído com o veículo em uma valeta, sendo resgatado por funcionários de uma empresa da região — tudo isso antes de provocar a colisão que vitimou Bruna.