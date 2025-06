Casos de trabalho infantil crescem 700% na região de Araçatuba

As regiões de Araçatuba e São José do Rio Preto registraram um aumento expressivo nas denúncias de trabalho infantil em 2025, de acordo com dados divulgados pelo Ministério Público do Trabalho (MPT). O crescimento preocupa especialmente neste mês, marcado pela campanha nacional e mundial de combate a essa prática ilegal.

No comparativo com o mesmo período do ano passado, Araçatuba passou de uma denúncia entre janeiro e maio de 2024 para sete no mesmo intervalo de 2025, um salto de 700%. Já Rio Preto registrou 13 denúncias nos cinco primeiros meses de 2024, número que subiu para 16 em 2025, representando aumento de 23%.

O MPT aponta que, em todo o estado de São Paulo, 599 municípios do interior e litoral norte tiveram uma alta de 30% nas denúncias de exploração de trabalho infantil neste ano.