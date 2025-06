GCM persegue motociclista e encontra droga em Araçatuba

A motocicleta, uma Honda CG 125 Titan KS de cor verde, apresentava diversas irregularidades. O chassi estava adulterado e a placa, adquirida pela internet segundo o condutor, não seguia os padrões obrigatórios, como o QR Code. O veículo era proveniente de leilão e constava com restrição administrativa.

Segundo divulgação nesse domingo, 15, durante patrulhamento da equipe ambiental da GCM, os agentes avistaram o jovem empinando a moto, colocando em risco outros motoristas e pedestres. Ao receber ordem de parada, ele tentou fugir, iniciando uma perseguição pelas ruas do bairro até ser alcançado.

Um motociclista de 19 anos foi detido pela Guarda Civil Municipal de Araçatuba na tarde deste sábado, 14, após ser flagrado realizando manobras perigosas em via pública e estar em posse de entorpecente. O caso ocorreu por volta das 15h30, na Rua José Mazariolli, no bairro Jardim Rosele.

Na abordagem, os guardas encontraram cerca de 3 gramas de maconha com o rapaz, que confessou ser usuário. Ele passou pelo teste do bafômetro, com resultado negativo para ingestão de álcool. O caso foi apresentado na delegacia da cidade para os devidos encaminhamentos.