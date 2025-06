Santa Casa celebra Dia do Doador e reforça importância da doação

Neste sábado, 14 de junho, a Santa Casa de Araçatuba celebra o Dia Mundial do Doador de Sangue, data que homenageia uma figura essencial para o funcionamento do hospital: o doador. Mais do que uma simples efeméride, a data marca o reconhecimento de um gesto que salva vidas diariamente, especialmente em atendimentos de urgência e emergência.

A data também inspira o Junho Vermelho, campanha nacional que incentiva a doação de sangue de forma regular, e não apenas em momentos pontuais. O objetivo é mobilizar a população para que esse ato solidário se torne parte da rotina de cuidados com a comunidade.

Na Santa Casa, o impacto da doação é direto: são realizadas cerca de 900 transfusões e 1.500 cirurgias por mês, números que reforçam a necessidade constante de manter os estoques de sangue abastecidos.