Investigado por homicídio é preso com arma do crime

Um homem investigado pelo assassinato de Bruno Mota Pereira, ocorrido em 6 de janeiro deste ano, foi preso em flagrante na manhã dessa sexta-feira, 13, em Araçatuba. Durante a operação, coordenada pela Delegacia de Homicídios, com apoio do Deic/GOE, a Polícia Civil apreendeu a arma de fogo usada no crime e obteve a confissão do suspeito.

A ação aconteceu na residência do investigado, localizada no bairro Jardim Atlântico. Os agentes, acompanhados pelo delegado Paulo Natal, deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão. Ao chegarem ao imóvel, o homem apareceu na janela, mas se recusou a abrir o portão, o que levou os policiais a arrombarem a entrada. A porta principal estava encostada, travada apenas por um sofá.

O suspeito foi encontrado na sala ao lado de sua companheira e não resistiu à abordagem. Durante as buscas, negou inicialmente possuir qualquer arma. No entanto, o investigador Cabral localizou, no interior do guarda-roupa do quarto, uma pequena bolsa de couro contendo um revólver calibre .38, marca Taurus, com cano de 4 polegadas, coronha de madrepérola e seis munições intactas.